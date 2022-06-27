Косметолог эстетист на кутузовском проспекте
Обращаясь за услугами косметолога вы получите профессиональные услуги — пилинг лица, чистку лица, биоревитализацию, лазерную эпиляцию, мезотерапию, а так же хорошее настроение и заряд бодрости и позитива на целый день!
Услуги косметолога на метро Парк победы — кутузовский проезд дом 4
- — Бесплатна парковка для клиентов, шаговая доступность от метро парк победы.
- — Самый лучший александритовый лазер кандела максимально эффективно удаляет волосы с тела и других зон
- — Подбор индивидуальных косметологических процедур для каждого клиента
- — Большой выбор косметологических препаратов
- — Комфортная зона для посетителей wifi кофе
- — Гибкая система оплаты — наличными по карте переводы
Клиника косметологии находится по адресу: Метро Парк Победы ул. Кутузовский проезд дом 4
+79267338723
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