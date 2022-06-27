+7(926)733-87-23

Клиника косметологии на Кутузовской

Косметолог эстетист на кутузовском проспекте

Обращаясь за услугами косметолога вы получите профессиональные услуги — пилинг лица, чистку лица, биоревитализацию, лазерную эпиляцию, мезотерапию, а так же хорошее настроение и заряд бодрости и позитива на целый день!

Услуги косметолога на метро Парк победы — кутузовский проезд дом 4

  • — Бесплатна парковка для клиентов, шаговая доступность от метро парк победы.
  • — Самый лучший александритовый лазер кандела максимально эффективно удаляет волосы с тела и других зон
  • — Подбор индивидуальных косметологических процедур для каждого клиента
  • — Большой выбор косметологических препаратов
  • — Комфортная зона для посетителей wifi кофе
  • — Гибкая система оплаты — наличными по карте переводы

Клиника косметологии находится по адресу: Метро Парк Победы ул. Кутузовский проезд дом 4

Косметолог Жанна ватсап
Написать косметологу Жанне на вацап

+79267338723

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