Косметолог эстетист на кутузовском проспекте

Обращаясь за услугами косметолога вы получите профессиональные услуги — пилинг лица, чистку лица, биоревитализацию, лазерную эпиляцию, мезотерапию, а так же хорошее настроение и заряд бодрости и позитива на целый день!

Услуги косметолога на метро Парк победы — кутузовский проезд дом 4

— Бесплатна парковка для клиентов, шаговая доступность от метро парк победы.

— Самый лучший александритовый лазер кандела максимально эффективно удаляет волосы с тела и других зон

— Подбор индивидуальных косметологических процедур для каждого клиента

— Большой выбор косметологических препаратов

— Комфортная зона для посетителей wifi кофе

— Гибкая система оплаты — наличными по карте переводы

Клиника косметологии находится по адресу: Метро Парк Победы ул. Кутузовский проезд дом 4

+79267338723

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