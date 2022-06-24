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Чистка лица у косметолога

Косметолог Эстетист

  • Пытаясь сэкономить, женщина может попасть в руки шарлатанов, а последствия могут быть непредсказуемы.
  • Поэтому делать чистку лица у косметолога нужно доверять исключительно к профессиональным косметологам эстетистам.
  • Грамотно проведут процедуру чистки, проинформируют о противопоказаниях и показаниях, индивидуально подберут количество процедур и препарат, выяснят состояние здоровья пациентки.
  • Ни в коем случае не экономьте на своем здоровье.
  • Многих женщин несколько пугает цена омолаживающих процедур у косметолога
  • Косметология не бывает по низкой цене — это очень важный фактор при выборе косметолога — дешево не значит хорошо! подумайте кому вы доверяете свое лицо!

Для чего необходима чистка лица?

К вашим услугам с многолетним опытом и большим списком отзывов косметолог, предоставляю широкий спектр процедур для ухода за любым типом кожи и в любом возрасте.
Разработаю для вас уникальную программу по уходу и чистке кожи лица — дам рекомендации по использованию кремов итд.
Направление эстетической косметологии способно успешно устранить косметические недостатки, бороться с угревой сыпью и избавлять женщин от мимических морщин, которые так бесцеремонно указывают на их возраст.

Биоревитализация кожи лица секреты восстановления

Биоревитализация

  • Например, биоревитализация гиалуроновой кислотой является одним из самых универсальных и действенных средств в борьбе со старением кожи.
  • Гиалуроновая кислота – ключевой компонент структуры кожи на лице, поэтому его инъекционное введение позволяет разгладить морщинки и увеличить упругость кожи.
  • Эта кислота стимулирует клетки кожи к выработке эластина и коллагена, насыщает подкожную клетчатку и дерму водой.
  • Вводится препарат в кожу микропунктурными инъекциями.
  • Кроме того гиалуроновая кислота может вводиться в кожу и с помощью лазера, если пациентка боится инъекций.
  • Уже после первой процедуры будет заметен потрясающий эффект.
  • Одними из самых чудодейственных процедур на сегодняшний день являются биоревитализация и мезотерапия.
  • Они буквально скрывают в себе секрет вечной молодости.

Мезотерапия лица уникальные уколы для красоты

мезотерапия лица

  • Процедура мезотерапия лица естественным образом способствует восстановлению кожи, стимулируя клеточный метаболизм.
  • Она используется при лечении практически всего: начиная от акне и заканчивая целлюлитом.
  • Мезотерапия тела избавляет женщин от таких проблем как растяжки, капиллярная сетка, облысение, «второй» подбородок, дряблость кожи, рубцы и многое другое.
  • К тому же у этой процедуры нет возрастных противопоказаний.
  • Во время этой процедуры с помощью микроинъекций под кожу вводится витаминный коктейль для омоложения.
  • Она абсолютно безболезненна, так как иголочки очень тоненькие, но по желанию применяются анестетики.
  • В коктейли входят только натуральные вещества, никакой химии.
  • Кроме того мезотерепия хорошо комбинируется с другими процедурами эстетической медицины.

Механическая чистка лица у косметолога

Женщина не может быть красивой, если не ухаживает за собой и не делает чистку лица у косметолога, особенно после определенного возраста. Сегодняшний безумный ритм жизни, постоянные стрессы заставляют искать представительниц прекрасной половины человечества все более радикальные меры в борьбе за свою молодость и красоту.

Услуги косметолога по чистке лица в Москве Жанны Дехановой

Косметолог Эстетист Деханова Жанна Александровна

Образование
• 1999 г. закончила Московское медицинское училище № 30 Комитета Здравоохранения г. Москвы, присвоена квалификация – Медицинская сестра по специальности – Сестринское дело.

• 2001 г. Закончила Международную Академию «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» г. Москва, получен Сертификат по специальности «Косметология». • 2013 г. Закончила ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» г. Москва. Получен Диплом специалиста по специальности «Сестринское дело».

• 2013 г. Закончила ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» г. Москва. Получен сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело»
• AIOT, Seminario di Medicina Estetica — Mesoterapia (2014 г.). • AIOT, Seminario di Biorivitalizzazione (2014 г.). Swiss Technology, Опасные зоны лица (2015 г.).

• BalanceMedEsthetic, «Не имеющая аналогов, инновационная система омоложения кожи деликатных — Pink Intimate System» (2015 г.). • Mesoline, применение мезотерапевтических препаратов Mesoline в клинической практике (2015); • Институт красоты FIJIE, «Дермамодулятор Aquashine» (2015 г.).

• Maruga Innoaestheics, семинар по химическим эксфолиантам «INNO-EXPO» для дальнейшего применения в клинической практике (2015 г.).

• Corneal, Психологические причины развития акне. Лечение пациента во время первого визита. Методики выбора препаратов и сочетание способов лечения. Терапия акне с признаками розацеа без ретиноидов и антибиотиков. (2018 г.)

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