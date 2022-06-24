Образование

• 1999 г. закончила Московское медицинское училище № 30 Комитета Здравоохранения г. Москвы, присвоена квалификация – Медицинская сестра по специальности – Сестринское дело.

• 2001 г. Закончила Международную Академию «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» г. Москва, получен Сертификат по специальности «Косметология». • 2013 г. Закончила ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» г. Москва. Получен Диплом специалиста по специальности «Сестринское дело».

• 2013 г. Закончила ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» г. Москва. Получен сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело»

• AIOT, Seminario di Medicina Estetica — Mesoterapia (2014 г.). • AIOT, Seminario di Biorivitalizzazione (2014 г.). Swiss Technology, Опасные зоны лица (2015 г.).

• BalanceMedEsthetic, «Не имеющая аналогов, инновационная система омоложения кожи деликатных — Pink Intimate System» (2015 г.). • Mesoline, применение мезотерапевтических препаратов Mesoline в клинической практике (2015); • Институт красоты FIJIE, «Дермамодулятор Aquashine» (2015 г.).

• Maruga Innoaestheics, семинар по химическим эксфолиантам «INNO-EXPO» для дальнейшего применения в клинической практике (2015 г.).

• Corneal, Психологические причины развития акне. Лечение пациента во время первого визита. Методики выбора препаратов и сочетание способов лечения. Терапия акне с признаками розацеа без ретиноидов и антибиотиков. (2018 г.)