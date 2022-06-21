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Чистка лица в Москве

Профессиональная чистка лица у косметолога позволяет эффективно решить проблему чистой и здоровой школы.
Существуют разные способы выполнения чистки лица, которые позволяют решить проблемы с загрязнением и воспалением кожных тканей.

Чистка лица у косметолога в Москве цена

Мануальная чистка лица у косметолога

  • Процедура выполняется мастером с помощью рук.
  • Перед началом ее выполнения очищают кожу специальными средствами (лосьоном, тоником).
  • Для того чтобы поры раскрылись очищенную кожу распаивают.
  • После подготовки начинают сам процесс очищения.
  • Специалист, надавливая на закупоренные поры, очищает их от загрязнения.
  • Очищенную кожу обрабатывают антисептиком.
  • Для успокоения раздраженной кожи на лицо накладывают специальную маску.
  • После маски для защиты на кожу наносят смягчающий крем.
  • Мануальная чистка позволяет устранить черные точки и прыщи, но при этом достаточно болезненная.
  • Поэтому людям с высокой чувствительностью к боли лучше найти другой способ решения проблемы.

Механическая чистка лица

  • По технологии выполнения этот способ чистки похож на предыдущий способ, только в этом случае очищение пор осуществляется с применением специальной лопаточки.
  • С одной стороны инструмент имеет большое отверстие для удаления крупных прыщей, а с другой мелкими отверстиями для очищения пор от кожного жира и грязи.

Вакуумная чистка лица

  • Этот способ профессиональной чистки отличается высокой комфортностью и отсутствием боли для пациента.
  • Чистка выполняется с применением специального аппарата, который под давлением очищает содержимое пор кожи.
  • Кроме чистки во время процедуры осуществляется еще и массаж, который обеспечивает подтяжку кожи.
  • С применением аппарата можно очистить поры от сальных пробок даже в самых труднодоступных местах.
  • Ультразвуковая чистка Очищение пор осуществляется с применением высокочастотных колебаний.
  • После ультразвуковой чистки улучшается микроциркуляция в клетках эпидермиса

Лазерная чистка лица

  • В косметологии лазер применяется для чистки кожи и удаления шрамов и келоидных рубцов.
  • Лазерная чистка лица пользуется большой популярностью, так как после ее проведения кожа подтягивается, очищается и приобретает здоровый внешний вид.
  • На кожу воздействуют лазерным лучом, глаза пациента и врача защищают специальными очками.
  • Восстановительный период длится около семи дней.

Химический пилинг лица у косметолога

  • Для чистки лица используют препараты на основе фруктовой кислоты.
  • Эти препараты способствуют мягкому устранению омертвевших клеток и улучшению обмена веществ.
  • При таком способе очистки кожи отсутствует отечность и раздражение кожных покровов.
  • Главный недостаток процедуры заключается в невозможности удалить крупные прыщи и старые камедоны.
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