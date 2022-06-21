Чистка лица в Москве

Профессиональная чистка лица у косметолога позволяет эффективно решить проблему чистой и здоровой школы.
Существуют разные способы выполнения чистки лица, которые позволяют решить проблемы с загрязнением и воспалением кожных тканей.
Мануальная чистка лица у косметолога
Процедура выполняется мастером с помощью рук.
Перед началом ее выполнения очищают кожу специальными средствами (лосьоном, тоником).
Для того чтобы поры раскрылись очищенную кожу распаивают.
После подготовки начинают сам процесс очищения.
Специалист, надавливая на закупоренные поры, очищает их от загрязнения.
Очищенную кожу обрабатывают антисептиком.
Для успокоения раздраженной кожи на лицо накладывают специальную маску.
После маски для защиты на кожу наносят смягчающий крем.
Мануальная чистка позволяет устранить черные точки и прыщи, но при этом достаточно болезненная.
Поэтому людям с высокой чувствительностью к боли лучше найти другой способ решения проблемы.
Механическая чистка лица
По технологии выполнения этот способ чистки похож на предыдущий способ, только в этом случае очищение пор осуществляется с применением специальной лопаточки.
С одной стороны инструмент имеет большое отверстие для удаления крупных прыщей, а с другой мелкими отверстиями для очищения пор от кожного жира и грязи.
Вакуумная чистка лица
Этот способ профессиональной чистки отличается высокой комфортностью и отсутствием боли для пациента.
Чистка выполняется с применением специального аппарата, который под давлением очищает содержимое пор кожи.
Кроме чистки во время процедуры осуществляется еще и массаж, который обеспечивает подтяжку кожи.
С применением аппарата можно очистить поры от сальных пробок даже в самых труднодоступных местах.
Ультразвуковая чистка Очищение пор осуществляется с применением высокочастотных колебаний.
После ультразвуковой чистки улучшается микроциркуляция в клетках эпидермиса
Лазерная чистка лица
В косметологии лазер применяется для чистки кожи и удаления шрамов и келоидных рубцов.
Лазерная чистка лица пользуется большой популярностью, так как после ее проведения кожа подтягивается, очищается и приобретает здоровый внешний вид.
На кожу воздействуют лазерным лучом, глаза пациента и врача защищают специальными очками.
Восстановительный период длится около семи дней.
Химический пилинг лица у косметолога
Для чистки лица используют препараты на основе фруктовой кислоты.
Эти препараты способствуют мягкому устранению омертвевших клеток и улучшению обмена веществ.
При таком способе очистки кожи отсутствует отечность и раздражение кожных покровов.
Главный недостаток процедуры заключается в невозможности удалить крупные прыщи и старые камедоны.
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