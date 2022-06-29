Чтобы избавиться от нежелательных волос на теле, можно воспользоваться различными методами.

Распространенные рецепты, применение всевозможных препаратов и кремов не могут гарантировать длительного результата. Среди всех имеющихся способов наиболее положительного эффекта можно достичь при помощи лазерной эпиляции.

Сущность и особенности процедуры

Лазерная депиляция является популярным методом, положительно зарекомендовав себя в борьбе с нежелательной растительностью.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

Процедура осуществляется при помощи лазерного специального луча, разрушающего внутри волосяные фолликулы. Косметолог перед началом лазерного воздействия в случае необходимости может сделать незначительное обезболивание гелем либо кремом. Современный прибор оснащен охлаждающим эффектом, что позволяет снизить болевые ощущения до минимума.

Время, необходимое на проведение лазерной эпиляции, будет зависеть от конкретного участка на теле. Например, чтобы удалить волосы в районе верхней губы, в среднем потребуется от 10 до 15 минут, в зоне бикини — от 16 до 20 минут.

ЭПИЛЯЦИЯ АЛЕКСАНДРИТОВЫМ ЛАЗЕРОМ

Намного больше времени понадобится для депиляции в районе бедер.

Следует знать, что волосы на теле растут в поочередном порядке.

Избавившись от активных волос, чуть позже нужно будет заняться удалением волос, находящихся в «спящем режиме». Отсюда следует, что лазерное удаление волос осуществляется в несколько этапов.

КАКОЙ ЛАЗЕР ЛУЧШЕ — ДИОДНЫЙ ИЛИ АЛЕКСАНДРИТОВЫЙ

Чтобы полностью забыть о нежелательных волосах на определенном участке, потребуется провести от 4 до 7 сеансов. Количество процедур будет рассчитываться в каждом индивидуальном случае отдельно. После завершения эпиляции на кожу пациента наносится успокаивающее средство для снижения раздражения.

Преимущества технологии:

безболезненность и сохранение долгого эффекта;

отсутствие неприятных ощущений;

общее улучшение состояния кожи;

безопасность

Виды лазеров: