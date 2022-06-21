Чистка лица у косметолога в Москве

Каждая девушка старается следить за состоянием свой кожи, но самой сложной всегда оказывается кожа лица, так как именно на лице сразу становятся заметными любые недостатки.

Причины появления проблем с кожей лица — это чрезмерное экспериментирование с различными средствами и неправильный уход, а именно удаление прыщей без дезинфекции и прочее.

В клиниках используют механическую чистку лица, это весьма эффективно в борьбе с угрями.

Механическая чистка лица у косметолога — эстетиста — как происходит

Косметологи Изначально делают механическую чистку лица — фактически не отличается от самостоятельного выдавливания, устранения прыщей.

Но в данной ситуации предусматриваются все правила гигиены и косметологии.

Так как механическая чистка лица считается самой интенсивной и эффективной, ее используют даже при запущенных случаях.

Поэтому чистка лица у косметолога позволит решить проблемы с кожей на лице обеспечить глубокое очищение кожи в том числе удалить омертвевшие клетки а так же ускорить регенерацию новых, после данной процедуры к вам вернется здоровый вид.

Изначально лицо хорошо распаривают при помощи пара, добиваются открытия всех пор.

После этого, косметолог вооружается чистой салфеткой и убирает угри с поверхности кожи.

По завершению, используют специальные маски, закрывают поры.

Виды чистки лица

Вид чистки также выбирают в зависимости от вида кожи, если она слишком нежная, то стоит ограничиться ультразвуковой чисткой.

В общем, если это первая чистка кожи лица у косметолога, то лучше не планировать ничего на ближайшие два дня, так как неизвестна реакция кожи.

Комплексная чистка лица несмотря на все меры предосторожности и ухода за кожей, она все равно повреждается.

После данной процедуры следует избегать тональных кремов и других подобных косметических средств в течение нескольких дней.

Покраснение и легкий зуд в тот период — вполне нормально. В результате кожа все равно восстанавливается, но она уже без черных точек.

Аппаратный метод чистки лица считается более безопасным и безвредным. Это чистка при помощи вакуума или «пылесоса».

считается более безопасным и безвредным. Это чистка при помощи вакуума или «пылесоса». Угри, как и в предыдущем случае, вытягивают на поверхность кожи лица, но это происходит при помощи «выдувания». Проблема все та же — кожа переживает стресс, те же временные покраснения.

Вакуумную чистку лица не рекомендуют использовать перед важным мероприятием. Это связано с тем, что кожа лица будет красноватой минимум до конца дня, никакие маски не помогут, лучше так не рисковать.

не рекомендуют использовать перед важным мероприятием. Это связано с тем, что кожа лица будет красноватой минимум до конца дня, никакие маски не помогут, лучше так не рисковать. Ультразвуковая чистка лица считается наиболее безобидной, так как не создает коже такой стресс, как все предыдущие. Она является более поверхностной, поэтому ее рекомендуют использовать в качестве профилактики или в сочетании с другими процедурами. Идея ультразвуковой чистки лица заключается в том, чтобы разрушить все лишние частички на поверхности кожи лица.

считается наиболее безобидной, так как не создает коже такой стресс, как все предыдущие. Она является более поверхностной, поэтому ее рекомендуют использовать в качестве профилактики или в сочетании с другими процедурами. Идея ультразвуковой чистки лица заключается в том, чтобы разрушить все лишние частички на поверхности кожи лица. Кроме устранения угрей с поверхности, маска выполняет и некоторые другие функции — разглаживает мелкие морщины, устраняет старые клетки, шелушение.

Преимущества ультразвуковой чистки лица у косметолога

Безболезненность

Глубокое очищение

Антисептический эффект

Лифтинг эффект

Отсутствие следов воздействия

Чистка лица у косметолога Жанны в Москве

Профессиональную чистку лица рекомендую делать — так как нельзя слишком часто прибегать к агрессивной чистке лица. Такая процедура повреждает кожу и она может приобретать нездоровый вид. Частота зависит от типа кожи. Если она жирная, то можно посещать салон и раз в 10-14 дней. Если кожа нормальная, то не чаще пары раз в месяц. А при сухой — и вовсе один раз в месяц.