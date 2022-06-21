Цена процедуры зависит от зоны обработки или программы омоложения.
На консультации врач внимательно ознакомится с физиологическими особенностями лица и подберет адекватный способ коррекции.
Стоимость услуг косметолога в Москве
Миндальный пилинг лица 3500 ₽
Плазмолифтинг 4600 ₽
Молочный пилинг лица 3500 ₽
Все виды пилингов 3500 ₽
Мезотерапия 11 500 ₽
Плазмотерапия 4600 ₽
Гликолевый пилинг лица 3500 ₽
Ретиноловый пилинг лица 3500 ₽
Комбинированная чистка лица от 6000 ₽
Биоревитализация 13 500 ₽
Салициловый пилинг лица 3500 ₽
Микротоковая терапия 3500 ₽
Ультразвуковая чистка лица 4000 ₽
ТСА-пилинг лица от 6000 ₽
Стоимость услуг лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция руки 4200р
Лазерная эпиляция шея 2500 ₽
Лазерная эпиляция подмышек 3200 ₽
Лазерная эпиляция классическое бикини 5000 ₽
Лазерная эпиляция преплечья 5000 ₽
Лазерная эпиляция глубокое бикини 6000 ₽
Лазерная эпиляция ягодицы 6600 ₽
Лазерная эпиляция ореолы 2500 ₽
Лазерная эпиляция ягодицы 6600 ₽
Лазерная эпиляция поясница 4200 ₽
Лазерная эпиляция голени 7599 ₽
Лазерная эпиляция висок 1500 ₽
Лазерная эпиляция бикини 5000 ₽
Лазерная эпиляция ягодицы 3300 ₽
Лазерная эпиляция бедра 11 000 ₽
Лазерная эпиляция подбородка 2000 ₽
Лазерная эпиляция локально 500 ₽
Лазерная эпиляция глубокое бикини 6000 ₽
Лазерная эпиляция щеки 2500 ₽
Лазерная эпиляция ног полностью 15 000 ₽
Лазерная эпиляция верхней губы 1000 ₽
Лазерная эпиляция лба 2500 ₽
Лазерная эпиляция подмышечных впадин 3200 ₽
Лазерная эпиляция белая линия живота 2300 ₽
Лазерная эпиляция плечо 5000 ₽
Лазерная эпиляция живот 4200 ₽
Лазерная эпиляция груди 4200 ₽
Лазерная эпиляция бедра 5500 ₽
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