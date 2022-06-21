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Цены на услуги косметолога

Цена процедуры зависит от зоны обработки или программы омоложения.
На консультации врач внимательно ознакомится с физиологическими особенностями лица и подберет адекватный способ коррекции.

Стоимость услуг косметолога в Москве

Косметолог цены

  • Миндальный пилинг лица 3500 ₽
  • Плазмолифтинг 4600 ₽
  • Молочный пилинг лица 3500 ₽
  • Все виды пилингов 3500 ₽
  • Мезотерапия 11 500 ₽
  • Плазмотерапия 4600 ₽
  • Гликолевый пилинг лица 3500 ₽
  • Ретиноловый пилинг лица 3500 ₽
  • Комбинированная чистка лица от 6000 ₽
  • Биоревитализация 13 500 ₽
  • Салициловый пилинг лица 3500 ₽
  • Микротоковая терапия 3500 ₽
  • Ультразвуковая чистка лица 4000 ₽
  • ТСА-пилинг лица от 6000 ₽

Стоимость услуг лазерная эпиляция

Косметолог цены

  • Лазерная эпиляция руки 4200р
  • Лазерная эпиляция шея 2500 ₽
  • Лазерная эпиляция подмышек 3200 ₽
  • Лазерная эпиляция классическое бикини 5000 ₽
  • Лазерная эпиляция преплечья 5000 ₽
  • Лазерная эпиляция глубокое бикини 6000 ₽
  • Лазерная эпиляция ягодицы 6600 ₽
  • Лазерная эпиляция ореолы 2500 ₽
  • Лазерная эпиляция ягодицы 6600 ₽
  • Лазерная эпиляция поясница 4200 ₽
  • Лазерная эпиляция голени 7599 ₽
  • Лазерная эпиляция висок 1500 ₽
  • Лазерная эпиляция бикини 5000 ₽
  • Лазерная эпиляция ягодицы 3300 ₽
  • Лазерная эпиляция бедра 11 000 ₽
  • Лазерная эпиляция подбородка 2000 ₽
  • Лазерная эпиляция локально 500 ₽
  • Лазерная эпиляция глубокое бикини 6000 ₽
  • Лазерная эпиляция щеки 2500 ₽
  • Лазерная эпиляция ног полностью 15 000 ₽
  • Лазерная эпиляция верхней губы 1000 ₽
  • Лазерная эпиляция лба 2500 ₽
  • Лазерная эпиляция подмышечных впадин 3200 ₽
  • Лазерная эпиляция белая линия живота 2300 ₽
  • Лазерная эпиляция плечо 5000 ₽
  • Лазерная эпиляция живот 4200 ₽
  • Лазерная эпиляция груди 4200 ₽
  • Лазерная эпиляция бедра 5500 ₽

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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