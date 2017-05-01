Лазерная эпиляция ног



Лазерная эпиляция является одним из методов удаления нежелательных волос. Узнайте, что говорит о том, что это считается лучшим способом для гладких ног, и означает ли это, что лазер дает 100% результаты? Проверить!

Лазерная эпиляция является одним из самых популярных методов эстетической медицины. Предшествующий после консультации с врачом и сделанный квалифицированным и опытным специалистом, это эффективный и безопасный метод здоровья, который все чаще используется не только женщинами, но и джентльменами. Вот почему стоит узнать больше об этом.

Преимущества лазерной эпиляции

От других методов удаления нежелательных волос лазерная эпиляция отличает тот факт, что ее эффекты являются постоянными. Это возможно, потому что во время лечения используется так называемое явление селективного

Возможный дискомфорт

Такое лечение может вызвать некоторый дискомфорт и ощущение защемления, зуда или жжения. Чувство этих недугов, однако, очень индивидуально и зависит от нашей устойчивости к боли (более чувствительным людям рекомендуется использовать анестезирующую мазь). После лазерной эпиляции кожа становится красной и появляется периферический отек. Обычно они исчезают через несколько часов, хотя в случае очень чувствительной кожи они могут сохраняться в течение нескольких дней.

Как долго длится лазерная эпиляция?

Продолжительность процедуры зависит от того, насколько велика поверхность кожи для депиляции и может составлять от получаса до даже двух часов. Поэтому, выбирая шкаф, стоит обратить внимание на то, какое оборудование в нем используется. — Инновационные диодные лазеры значительно сокращают продолжительность лечения благодаря дополнительной головке с большей площадью обработки, — говорит Косметолог Жанна. — Современное оборудование также позволяет минимизировать болевые ощущения и достичь желаемого эффекта, используя меньше энергии, — добавляет он.

Лазерная эпиляция после серии

Чтобы лазерная эпиляция была успешной и чтобы ее эффект был постоянным, необходимо выполнять серию процедур с интервалом от 6 до 12 недель. Лазер воздействует только на волосы, которые находятся в фазе роста, но не влияет на те, которые находятся в состоянии покоя.

Эффективность лазерной эпиляции

Эффективность этого метода, а также количество процедур, которые необходимо выполнить, очень индивидуальны, в зависимости, среди прочего, от цвета, типа, количества и структуры волос. Самые темные и густые волосы легче всего удалить лазером — в их случае достаточно 5-6 процедур. Трудно удалить волосы, легкие и нежные, а также волосы на лице, которые требуют дополнительных процедур. В свою очередь, рыжие волосы, седые волосы и нежный сон не поддаются лазерной эпиляции. На эффективность этого лечения также влияет наша гормональная экономика или лекарства.

Подготовка к лазерной эпиляции

Чтобы лазерная эпиляция была успешной, мы должны убедиться, что наше тело правильно к ней подготовлено. По крайней мере, за месяц до того, как вы должны отказаться от принятия солнечных ванн, также в солярии. — В случае сильно загорелой кожи лазерная эпиляция может привести к ожогам, обесцвечиванию и обесцвечиванию. Поэтому в этой ситуации мы не выполняем процедуру и ждем, пока загар не придет, — говорит Косметолог Жанна Деханова.

Александритовый лазер кандела дает возможность лазерной депиляции слегка загорелой кожи, но следует помнить, что это не может быть свежий загар. За четыре недели до лазерной эпиляции не используйте электрические эпиляторы, воск и другие методы, которые стягивают волосы вместе с луковицами. Вам также необходимо отказаться от некоторых косметических средств, светочувствительных трав (в том числе зверобоя или календулы) и препаратов, содержащих бета-каротин. За неделю до пилинга тоже запрещено.

Стоит знать, что хотя лазерная эпиляция является очень эффективным методом, она не гарантирует удаление всех волос. После серии процедур этого типа небольшой процент волос может отрастать, но они становятся светлее, более нежными и, следовательно, менее заметными. — Некоторым людям через некоторое время необходимо выполнить так называемое напоминание, потому что спящие волосяные фолликулы могут начать производить новые волосы в какой-то момент, — говорит эксперт.

Противопоказания к процедуре лазерной эпиляции

Перед лазерной эпиляцией необходимо проконсультироваться с врачом, который проведет подробное собеседование, которое исключает любые противопоказания к процедуре. Во время такого визита специалист также определяет соответствующие параметры самой операции. Все это помогает минимизировать

Следует помнить, что лазерная эпиляция не может быть осуществлена. Это лечение не проводится, например, у беременных женщин и людей до полового созревания, поскольку для достижения оптимального эффекта важен стабилизированный гормональный баланс в организме. Дисквалифицирующими факторами являются: альбинизм, склонность к обесцвечиванию, псориаз, эпилепсия, рак и гормональные нарушения. Депиляция также должна быть отложена у людей с активным герпесом, кожными инфекциями или свежими порезами в местах для депиляции, а также в случае приема

У мужчин тоже есть комплексы

Волосатая грудь для одних символ мужественности, для других … причина комплексов. Многое зависит от партнеров по жизни мужчин, ведь именно они уговаривают их посещать кабинеты эстетической медицины.

— Чаще, чем в грудной клетке, джентльмены удаляют спину, руки и подмышки, в клиники в Москве на кутузовской. — Их можно убедить в лазерном удалении волос, потому что его результаты являются постоянными. Для того чтобы окончательно избавиться от нежелательных волос на теле, достаточно серии до пяти процедур (повторяется каждые 5 недель).