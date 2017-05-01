Механическая чистка кожи лица

На протяжении многих лет этот способ оказался наиболее качественным и эффективным по уходу за кожей лица. Механическую чистку можно провести в косметических салонах и самостоятельно в домашних условиях. Такая процедура требует соблюдения всех рекомендаций в строгом порядке, иначе могут возникнуть не самые приятные последствия.С помощью механической чистки лица можно избавится от таких недостатков:

— угри или другая сыпь;

— жирный блеск кожи;

— плохой цвет лица;

— загрязнение пор.

Механическая чистка лица у косметолога

Новичкам в этом деле рекомендуется доверить такую процедуру специалисту. Несколько первых этапов лучше пройти в косметологическом салоне. После этого уже можно проводить чистку лица самостоятельно. Она является необходимой для улучшения кровообращения на лице, очищения верхнего слоя кожи. В этом и есть её преимущество. Чистка проходит поверхностно и не является глубокой. Это уменьшает появление негативной реакции кожи.

Перед тем как задумываются о механической чистке, надо убедится в её необходимости. В ней нуждаются люди, которые имеют определённые проблемы кожи. Например, незначительная угревая сыпь, значительное ухудшение цвета кожи, сухость или жирность. Если таких причин нет, то просто так её делать не стоит.Также надо учитывать некоторые моменты, которые запрещают проведение этой процедуры:

— раны на лице;

— аллергические реакции любого характера;

— папилломы больше 5 мм;

— чувствительная кожа;

— хронические заболевания кожи и дерматиты.

Механическую чистку лица можно делать не более одного раза в месяц. Естественно, не каждый человек может позволить себе посещение косметических салонов. Ведь процедуры стоят не дешево. Но вы должны понимать что услуги косметолога это не самостоятельно заниматься чисткой лица вы так же можете себе навредить и сделать еще хуже. Чтобы избежать таких ситуаций, надо обращаться к профессионалу мастеру своего дела.

Рекомендации лицо после механической чистки

Есть несколько правил и рекомендаций для безопасного проведения механической чистки если вы вдруг решите это делать в домашних условиях. Для этого надо подготовить: травы (ромашка, череда, календула), 1,5 литра кипяченой воды, перекись водорода, ватные диски, спиртовой лосьон или тоник для лица.

Для начала нужно запарить травы. В кастрюле накипятить 1,5 литра воды, добавить столовую ложку трав, накрыть голову полотенцем и держать лицо над паром минимум 10 минут. Затем продезинфицировать руки, и протереть лицо перекисью с помощью ватного диска. Далее удалить угри. Но при этом ни в коем случаи нельзя касаться кожи лица ногтями. После этого протереть лицо спиртовым лосьоном или тоником. Использовать какие-то косметические средства не рекомендуется минимум четыре дня.

Если придерживаться такой инструкции, можно смело приступать к процессу. Желаемый эффект не заставит себя ждать. Механическая чистка лица просто необходима для здорового состояния кожи каждому человеку. А способ её применения может выбрать каждый, учитывая свои возможности. Главное не делать её при наличии хоть одного противопоказания.