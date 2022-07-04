Микротоковая терапия

Микротоковую терапию относят к видам физиотерапии. Во время процедуры на кожу воздействуют импульсными токами низкого напряжения. Такие токи максимально приближены по характеристикам к естественным электрическим импульсам человека.



Что такое микротоковая терапия

Микротоки часто используют в косметологических целях. Комплекс процедур оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на кожу.

К показаниям для применения микротоковой терапии относят:

избыточную пигментацию кожи;

наличие прыщей, угрей или рубцов;

чрезмерную сухость кожи;

наличие морщин;

снижение эластичности кожных покровов.

Плюсы и минусы микротоковой терапии

Микротоки позволяют достаточно быстро и эффективно улучшить состояние кожи. Регулярные процедуры способствуют стимуляции метаболических процессов на клеточном уровне. Благодаря этому повышается тонус сосудов и усиливается отток лимфы, что помогает комплексно улучшить микроциркуляцию крови.

После нескольких процедур начинает увеличиваться выработка гиалуроновой кислоты и коллагена, благодаря чему кожа восстанавливает свои эластичные качества и начинает выглядеть более здоровой.

При правильном осуществлении терапевтических действий, при воздействии электрических импульсов человек не будет чувствовать ни боли, ни дискомфорта. Следов на коже также не останется.

Микротоковую терапию можно свободно сочетать с любыми другими омолаживающими и оздоравливающими процедурами.

Главный недостаток данной терапии — сравнительно высокая цена.

Главное преимущество — малое количество противопоказаний и быстрый результат, который легко поддерживать при регулярном посещении специалиста.

Разновидности микротоковых процедур

Выделяют несколько основных видов в зависимости от необходимого результата воздействия:

лифтинг

помогает замедлить возрастные изменения кожных покровов;

используется для подтяжки дряблых участков;

помогает устранить морщины.

лимфодренаж

способствует избавлению от излишков жидкостей;

помогает устранить отёки, мешки под глазами и целлюлит.

миостимуляция

помогает расслабить мышцы;

используется для устранения мимических морщин.

электропорация

способствует нормализации ионного обмена в кожных тканях;

помогает устранить морщины, рубцы, угри и уменьшить чрезмерную пигментацию.

дезинкрустация

способствует глубокой очистке кожи лица;

незначительно уменьшает выработку секрета сальными железами.

Сеанс микротоковой терапии подразумевает использование нескольких видов процедур для достижения максимального положительного эффекта.

Электротерапия лица широко используется для увеличения эластичности и упругости кожи. Самые популярные виды электротерапии – гальваническая, фарадическая и микротоки. Такое лечение обычно предлагается в салонах красоты и спа-салонах. Но оборудование для гальванической терапии продается и для применения в домашних условиях. Все три вида считаются бесконтактными методами, поэтому после процедур не требуется времени для восстановления и выздоровления.

Гальваническое лечение

Гальваническая терапия – лечение кожи лица с применением валика, на который наносятся специальные гели, сыворотки или средства из ампул. Этот метод очень эффективен и популярен, так как результаты просто превосходны.

Оборудование для гальванотерапии используется два раза – с положительным зарядом и с отрицательным. Позитивный заряд в сочетании с кислотными косметическими сыворотками уменьшает поры и снижает воспаление. Отрицательный заряд используется с щелочными средами для улучшения кровообращения и стимуляции нервных окончаний.

Оборудование для гальванического лечения свободно продается, благодаря чему подобную терапию можно проводить в домашних условиях.

Фарадическое

Согласно RioLift, фарадическая терапия для лица подразумевает электрические импульсы, которые выполняют всю тяжелую работу за вас, нежно тонизируя кожу, увеличивая упругость и возвращая молодость. Это лечение чаще всего применяется для электролиза и уменьшения размера пор. Импульсы повышают тонус мышц лица и усиливают кровообращение. Это подтягивает, улучшает контуры лица, разравнивает кожу и уменьшает морщины.

Микротоки

Микротоки часто называются нехирургическим лифтингом. Как упоминается в «EssentialDaySpa», микротоки – неинвазивная технология, которая дает положительные результаты без ощущения тока, что отличает ее от остальных методов. Так же, как и фарадическая электротерапия, микротоки улучшают овал лица и разглаживают кожу. Микроток повышает клеточную регенерацию, что улучшает выработку коллагена и эластина. Лечение обычно проводится в виде курса процедур по две или три в неделю. Продолжительность составляет 10-12 сеансов. После этого для поддержания эффекта следует проводить по одной процедуре каждый месяц.