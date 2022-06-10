Любая женщина, независимо от возраста, хочет выглядеть молодо, красиво и ухоженно. Но со временем кожа теряет упругость и эластичность, на лице появляются первые морщинки и круги под глазами. Такие проблемы решают врачи-косметологи с применением уколов красоты и процедур по омоложению.

Существует много косметологических процедур, которыми пользуются не только женщины после 40 лет, но и молодые девушки, у которых совсем недавно стали появляться первые морщинки. Многие представительницы прекрасной половины человечества желают исправить дефекты кожи.

Даже мужчины пользуются данными видами услуг. Преимущественно — это депутаты, высокопоставленные руководители, телевизионные ведущие.

Разновидности лечебных уколов, с помощью которых можно улучшить внешность:

Для чего делают Мезотерапию лица

1) Мезотерапия. Это лечебные уколы, которые состоят из индивидуально подобранных коктейлей.

Их вводят в средний слой кожного покрова на глубину от 1,5 до 4 миллиметров. В состав таких коктейлей входят витамины, минералы, вытяжки из растений и гиалуроновая кислота.

Данный вид процедуры даёт хороший результат, сохраняющийся длительное время. Противопоказаний почти нет. Мезотерапия улучшает обменные процессы и кровообращение, а также запускает процесс восстановления клеток. Подходит для женщин любого возраста.

Как работает Биоревитализация

2) Биоревитализация. Это биологическое омоложение лица, не подразумевающее хирургического вмешательства.

Подходит для молодой кожи с первыми возрастными изменениями. Данный вид процедуры подразумевает ввод инъекций с гиалуроновой кислотой на протяжении определённого промежутка времени.

Продолжительность курса — от двух месяцев и более. Результат более продолжительный, чем при мезотерапии.

Результаты после процедуры плазмолифтинга

3) Плазмолифтинг. Это омоложение сроком на пять лет. Проводят его без операции на клеточном уровне.

В его основе лежит применение своей собственной плазмы крови, которая вводится непосредственно в проблемные зоны, устраняя имеющиеся дефекты.

Плазмолифтинг разрешено проводить уже при первых признаках появления морщин. Это относится к женщинам после тридцати лет.

Для чего делают ботокс?

4) Ботокс. Его можно делать один раз в год. Данный вид препарата является слабым ботулиническим токсином. Данный вид токсина образуется в результате размножения бактерии Clostridium botulinum.

Эту бактерию называют возбудителем очень опасной болезни, которая называется ботулизм. Принцип работы ботокса заключается в том, что бактерия способна блокировать работу мышц лица.

При помощи ботокса можно исправить мимические морщины. Под его влиянием мелкие и средние морщины полностью исчезают, а глубокие разглаживаются на 70%.

Помните, что косметологические процедуры имеют противопоказания. Не рекомендуется их проводить:

Противопоказания пациентам перед процедурой

— беременным женщинам;

— людям с хронической недостаточностью почек;

— при острых инфекционных болезнях;

— при обострении хронических заболеваний;

— при приёме антибиотиков;

— если присутствуют раны и ожоги.