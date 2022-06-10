Прогресс не стоит на месте, и учёные продолжают разрабатывать всё новые способы борьбы с морщинами, как мимическими, так и более глубокими. Также немаловажная задача для женщин – вернуть коже былую упругость и подтянуть лицо. Для этого чаще всего используется глубокое увлажнение кожи, а также стимуляция выработки необходимого количества коллагена.

Техника омоложения способом плазмолифтинга

Плазмолифтинг – одна из новейших техник омоложения. Она предполагает использование плазмы самого пациента как действующего вещества. Несмотря на то что способ кажется по-настоящему волшебным, у женщин всё равно возникает множество вопросов по поводу того, что собой представляет эта процедура.

Пациенту делают инъекцию, которая содержит плазменные тромбоциты. Можно использовать как кровь клиента, так и гиалуроновую кислоту.

Какого эффекта можно добиться с плазмолифтингом

Благодаря данной процедуре кожа лица тщательно увлажняется, её структура и цвет значительно улучшаются. Также при помощи плазмолифтинга можно избавить от таких неприятных явлений, как воспаления, морщины и пигментные пятна. Ещё один немаловажный эффект – значительная подтяжка лицевого овала.

Можно использовать процедуру не только для кожи лица, но и для головы. Это позволит значительно сократить выпадение волос, а также поможет укрепить их и наладить производительность сальных желёз. Благодаря плазмолифтингу можно избавиться от перхоти, как бонус – волосы станут более блестящими и живыми.

Когда начинать делать плазмолифтинг

Делать такие инъекции можно не ранее 18-20 лет, однако многое определяется в каждом конкретном случае.

Процесс

Для начала врач берёт кровь у клиента, из которой затем выделяют плазму. После делают инъекции плазмы. Обычно на всё это требуется максимум 1 час. Если наблюдается повышенная чувствительность, процедура сопровождается местной анестезией.

Каковы преимущества плазмолифтинга

Главное преимущество этой процедуры состоит в том, что плазма, полученная из крови клиента, полостью для него безопасна. Более того, она содержит значительное количество необходимых витаминов и полезных аминокислот. Противопоказания к использованию плазмолифтинга минимальны, никаких побочных эффектов не наблюдается.

Можно ли заразиться во время процедуры

Это невозможно, т.к. для каждой процедуры клиенту предоставляется индивидуальный набор инструментов и материалов, которые полностью стерильны и являются одноразовыми.

Какова продолжительность эффекта?

Чтобы наслаждать эффектом в течение целого года, необходимо пройти курс, который состоит из 2-4 инъекций с интервалом до 3 недель.

Подготовка к плазмолифтингу

Главное, на что нужно обратить внимание, сократить пребывание на солнце в течение какого-то времени до и после процедуры. Более того, специалисты не рекомендуют делать плазмолифтинг при менструации.

Противопоказания

Противопоказания к процедуре практически такие же, как и ко всем аналогичным процедурам. Они включают в себя:

• Беременность и период лактации.

• Плохая свёртываемость.

• Наличие сыпи в месте, куда была поставлена инъекция, а также появление новообразований.

• Аллергические реакции на компоненты в состав.

• Обострение любых заболеваний, в том числе хронических.

• Тяжёлые заболевания.

• Инфекции.

Восстановление после процедуры

После проведения сеанса могут наблюдаться следующие эффекты, которые проходят в течение дня: небольшие высыпания, синяки и покраснения. В редких случаях могут появиться гематомы, которые пропадут в течение недели.

Сочетание с другими процедурами

Процедуру можно совмещать с любыми другими аппаратными. Если сочетать плазмолифтинг с пилингом, предварительно проконсультировавшись со специалистом, можно усилить эффект от процедур.