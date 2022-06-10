Прогресс не стоит на месте, и учёные продолжают разрабатывать всё новые способы борьбы с морщинами, как мимическими, так и более глубокими. Также немаловажная задача для женщин – вернуть коже былую упругость и подтянуть лицо. Для этого чаще всего используется глубокое увлажнение кожи, а также стимуляция выработки необходимого количества коллагена.
Техника омоложения способом плазмолифтинга
Плазмолифтинг – одна из новейших техник омоложения. Она предполагает использование плазмы самого пациента как действующего вещества. Несмотря на то что способ кажется по-настоящему волшебным, у женщин всё равно возникает множество вопросов по поводу того, что собой представляет эта процедура.
Пациенту делают инъекцию, которая содержит плазменные тромбоциты. Можно использовать как кровь клиента, так и гиалуроновую кислоту.
Какого эффекта можно добиться с плазмолифтингом
Благодаря данной процедуре кожа лица тщательно увлажняется, её структура и цвет значительно улучшаются. Также при помощи плазмолифтинга можно избавить от таких неприятных явлений, как воспаления, морщины и пигментные пятна. Ещё один немаловажный эффект – значительная подтяжка лицевого овала.
Можно использовать процедуру не только для кожи лица, но и для головы. Это позволит значительно сократить выпадение волос, а также поможет укрепить их и наладить производительность сальных желёз. Благодаря плазмолифтингу можно избавиться от перхоти, как бонус – волосы станут более блестящими и живыми.
Когда начинать делать плазмолифтинг
Делать такие инъекции можно не ранее 18-20 лет, однако многое определяется в каждом конкретном случае.
Процесс
Для начала врач берёт кровь у клиента, из которой затем выделяют плазму. После делают инъекции плазмы. Обычно на всё это требуется максимум 1 час. Если наблюдается повышенная чувствительность, процедура сопровождается местной анестезией.
Каковы преимущества плазмолифтинга
Главное преимущество этой процедуры состоит в том, что плазма, полученная из крови клиента, полостью для него безопасна. Более того, она содержит значительное количество необходимых витаминов и полезных аминокислот. Противопоказания к использованию плазмолифтинга минимальны, никаких побочных эффектов не наблюдается.
Можно ли заразиться во время процедуры
Это невозможно, т.к. для каждой процедуры клиенту предоставляется индивидуальный набор инструментов и материалов, которые полностью стерильны и являются одноразовыми.
Какова продолжительность эффекта?
Чтобы наслаждать эффектом в течение целого года, необходимо пройти курс, который состоит из 2-4 инъекций с интервалом до 3 недель.
Подготовка к плазмолифтингу
Главное, на что нужно обратить внимание, сократить пребывание на солнце в течение какого-то времени до и после процедуры. Более того, специалисты не рекомендуют делать плазмолифтинг при менструации.
Противопоказания
Противопоказания к процедуре практически такие же, как и ко всем аналогичным процедурам. Они включают в себя:
• Беременность и период лактации.
• Плохая свёртываемость.
• Наличие сыпи в месте, куда была поставлена инъекция, а также появление новообразований.
• Аллергические реакции на компоненты в состав.
• Обострение любых заболеваний, в том числе хронических.
• Тяжёлые заболевания.
• Инфекции.
Восстановление после процедуры
После проведения сеанса могут наблюдаться следующие эффекты, которые проходят в течение дня: небольшие высыпания, синяки и покраснения. В редких случаях могут появиться гематомы, которые пропадут в течение недели.
Сочетание с другими процедурами
Процедуру можно совмещать с любыми другими аппаратными. Если сочетать плазмолифтинг с пилингом, предварительно проконсультировавшись со специалистом, можно усилить эффект от процедур.