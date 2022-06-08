Ультразвуковая чистка кожи является одним из наиболее эффективных методов по уходу за лицом. Главные её достоинства — безболезненность и отсутствие риска травмирования. Такая процедура подходит для всех типов кожи, включая чувствительную.

Ультразвуковой пилинг позволяет очистить кожу, удалить отмершие её частицы, уменьшить сальные железы и их протоки. В результате этой процедуры пропадают отёки, кожа увлажняется, свежеет, становится мягче.

В чем суть чистки лица ультразвуком

Данная процедура позволяет улучшить эффект от нанесения масок и кремов на кожу лица за счет уменьшения рогового слоя кожи, который ухудшает её впитываемость. Ультразвуковые высокочастотные колебания, распространяющиеся из специального аппарата, способствуют удалению загрязнений и ороговевших клеток кожного покрова, при этом не травмируя здоровые клетки эпидермиса.

Особенности чистки лица ультразвуком

Перед процедурой нужно снять макияж с лица и смягчить его специальной жидкостью, после чего по коже проводят металлическим излучателем ультразвуковых волн. При этом не возникает никаких ощущений, разве что лёгкая вибрация в наиболее чувствительных местах лица. Сама ультразвуковая чистка кожи проводится по времени не более 20 минут, но дополнительные манипуляции, такие как массаж лица и нанесения ухаживающих средств увеличивают длительность процедуры до 40 минут.

Как правило, после такой чистки не требуется никаких особенных действий по уходу за кожей, ведь она не вызывает ни раздражений, ни покраснений. Для большей эффективности процедуры необходимо дополнительно использовать специальные косметические средства, что делает её комплексной.

Преимущества и недостатки чистки лица ультразвуком

Ультразвуковая чистка лица проводится в среднем до трёх раз в год.

Процедуру применяют:

В случае необходимости срочно привести кожу лица в идеальный вид накануне праздников, выступлений и других важных событий.

Перед механической чисткой кожи лица. Применение механического и ультразвукового методов чистки лица называют комбинированным пилингом.

Как устранение недостатков кожи в результате длительного недостаточного ухода за собой, для быстрого восстановления эпидермиса.

Как альтернатива химическому пилингу в случаях, когда последний противопоказан.