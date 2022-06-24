Многие женщины следят за состоянием своей кожи. С целью омоложения лица они проводят большое количество процедур, тратят на них много времени, но, к сожалению, не всегда результат получается идеальным.

Помочь женщинам выглядеть привлекательно призвана эстетическая косметология. Данное направление в медицине помогает за достаточно короткий срок приобрести красивый и ухоженный вид кожи.

Услуги косметолога эстетиста

В спектр услуги эстетической косметологии входит масса процедур. Для них используются различные средства и технологии:

— Аппаратная косметология. Это направление наиболее обширное. Косметолог цена услуги каждой процедуры имеет свой метод воздействия. Специалист, изучив состояние и структуру кожи, разрабатывает индивидуальный курс процедур для каждой клиентки. К основным преимуществам аппаратной косметологии можно отнести безболезненность, результат заметен уже после первой процедуры, высокая степень эффективности, отсутствие побочных эффектов, возможность сочетания нескольких методик;

— Лазерная косметология. Для проведения процедур используются лазерные установки. С помощью лазерного луча из глубоких слоев кожи удаляются омертвевшие клетки, что способствует омоложению кожного покрова. Плюсы лазерных процедур заключаются в быстром появлении результата, оперативном восстановлении, удалении различных дефектов кожи, бактерицидном воздействии, возможности регулировки глубины воздействия луча.

Эстетическая косметология используется не только в отношении лица, но и всего тела. Сегодня очень модной является липосакция. Процедура предусматривает удаление жировой ткани. Липосакция может быть проведена на шее, подбородке, бедрах, груди, животе и прочих частях тела.

Существует несколько способов удаления жировых клеток. Классическим способом является тумесцентная процедура. Во время ее осуществления в часть тела вставляется канюля, посредством которой откачивается жир. Сегодня процедура усовершенствовалась. Теперь для удаления жира используется ультразвук, лазер, высокочастотные волны. С помощью воздействия тех или иных видов препаратов разрушается жировая ткань. Если отложения небольшие, то аппараты действуют даже через кожу.

Происходит не только удаление жира, но и подтяжка кожного покрова.

Эстетическая косметология безболезненна и не оказывает негативного воздействия на организм человека. Процедуры все же имеют некоторые противопоказания: обострение хронических заболеваний, онкология, беременность и период лактации.