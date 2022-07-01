+7(926)733-87-23

Косметолог эстетист

Привлекательный и ухоженный вид – это заслуга не только женщины, но и косметолога. Именно они умеют создать образ великолепной женщины, и каждая из названных профессий для этих целей важна. Но очень сложно определиться, верно ли выбран специалист и какие услуги делать. Найти косметолога в Москве – задача сложная, но вполне выполнимая — с Уважением Жанна.

 

Я подберу подходящую программу по выгодной стоимости процедур индивидуально вам , которая учтет в себе ваши пожелания и особенности организма.
Косметолог Жанна

Услуги

Сферы деятельности специалиста

Если назрела необходимость привести в порядок кожу лица вы можете узнать как будет происходить чистка лица у косметолога.

  • Многое о человеке может рассказать его рабочее место, а к косметологу в этом отношении требований очень много.
  • Кабинет обязан быть не просто чистым, а стерильным.
  • Все в нем должно быть направлено на то, чтобы клиенту было удобно делать услуги косметолога, комфортно и безопасно.
  • Каждый аппарат для работы должен быть расположен так, чтобы его можно было использовать, не нарушая расслабленного состояния пациента.
  • Хорошо бы установить в кабинете систему климат-контроля, тогда ни у кого не будет возникать дискомфорта.
  • В кабинете аппаратной косметологии должно быть много свободного пространства.
  • Между косметологом и пришедшим на процедуру клиентом должно сразу установиться взаимопонимание.
  • Многих приводит в кабинет косметолога какой-либо дефект на коже, обильная растительность на лице или портящая внешность угревая сыпь.

Но если все устраивает, выбор сделан, остается только узнать, есть ли сертификат на продукцию, и на каком оборудовании работает ваш косметолог.
Это важно, потому что в работе косметологической клиники должна быть сертифицированная техника и профессиональная продукция косметических брендов, высшего качества.

Чтобы убедиться в правильности своего выбора, придется довериться человеку и пройти испытание в виде процедуры например чистка лица

Косметолог цены
косметолог цены

Преимущества работы со мной

Материалы

Каждый расходник одноразовый и в отдельной упаковке: влажная салфетка для интимной зоны, простынь, халат, носочки и трусики.

Все стерильно

Всегда перед началом сеанса обрабатываем очки и рукоятку антисептиком. Для работы с интимными местами обворачиваем рукоятку в одноразовую пленку.

Уютно как дома

Мои клиенты — это не гости, а друзья. Можно отдохнуть, зайти в интернет или зарядить телефон. Выпить чая или колумбийский кофе с печеньками.

Бесплатная парковка

Всем кто приезжает на пакет услуг мы оплачиваем парковку сами.

Результаты после чистки кожи лица

Отзывы

Человек замечательный ! Она не только избавляет меня от нежелательных морщин и волос , но ещё и вселила в меня веру в себя. Ощущаю себя такой красивой . Стала смотреть на себя с другой стороны. Хочу сказать если вы остановили свой выбор ...
Уход за телом , Лазерная эпиляция , Аппаратная косметология , Уход за лицом
Настоящий профи. Она суперская, честно. Это человек с большим сердцем. Очень большая молодец, пример как все должны выполнять свою работу . Рекомендую всем кто хочет выглядеть как с обложки.
Лазерная эпиляция
Всём рекомендую Деханову Жанну - она фея, волшебница красоты, здоровой кожи и великолепного настроения. Себя доверяю только ей !
Лазерная эпиляция , Массаж лица , Чистка лица , Аппаратная косметология для лица , Мезотерапия безынъекционная
Жанночка прекрасный специалист и внимательный человек, она дарит людям только положительные эмоции, уверенность в себе и красоту не только видимую,но и внутреннюю.
Аппаратная косметология , Уход за телом , Чистка лица , Лазерная эпиляция
У Жанны просто кардинально преображаюсь. Уходы так круто подбирает что результат уже в кабинете можно оценить.Я безумно благодарна ей за то как сейчас выгляжу. Лазерная эпиляция отдельная тема, да , мы уже все знаем что она намбер ван ин...
Аппаратная косметология , Мезотерапия безынъекционная , Косметические маски , Лазерная эпиляция
У Дехановой Жанны я вижу за что плачу. Получаю результат ну и соответственно буду к ней дальше ходить пока так продолжается.
Аппаратная косметология , Лазерная эпиляция , Чистка лица
Как только прилетаю в Москву, то сразу к Жанне мчусь. На чистку и уход только к ней. Я всем её рекомендую и прям своим знакомым даже настоятельно советую к ней ходить. Экономите и время и нервы и деньги.
Аппаратная косметология , Лазерная эпиляция
Помимо неоспоримых профессиональных качеств она обладает отличными личными достоинствами. Замечательный и знающий человек. Это косметолог нового поколения, высококлассный, талантливый. Встреча с ней в клинике на приёме просто настоящие у...
Уход за лицом , Аппаратная косметология , Лазерная эпиляция , Чистка лица , Массаж лица , Мезотерапия безынъекционная , Косметические маски
Перечислять положительный эффект можно бесконечно долго. Жанна владеет лучшими техниками и методами приведения кожи в норму.
Уход за лицом
Мне нравится именно у Жанны потому что всегда хороший вид после чистки. И лазер мне только у неё нравится, совсем не больно.
Уход за лицом , Аппаратная косметология , Лазерная эпиляция

Косметолог Жанна

  • Хороший косметолог должен быть еще и психологом, чтобы скованный человек расслабился и смог свободно рассказать, что его тревожит, какая проблема привела в это кресло. Контакт обязательно должен установиться.
  • Но если специалист начинает рассказывать о проблемах тех, кто посещает кабинет, описывая их слабые стороны и изъяны кожи, то нет гарантии, что ваши собственные дефекты не станут достоянием многих. Такие сплетни надолго отобьют охоту посещать заведения услуг косметологии.
  • Косметолог эстетист должен быть в курсе всех мировых новинок в своей отрасли и стараться применять их и у себя в кабинете.
  • А если нет такой возможности, он должен ориентироваться во многих вопросах, давать любую консультацию, связанную с миром косметологии. Интересный собеседник, да еще и знаток всегда привлекает.
Опыт
+
Повышение квалификации
+
Довольных клиентов
Деханов Жанна Косметолог Эстетист

Как выбрать косметолога эстетиста

  • Портфолио косметолога эстетиста можно посмотреть, сразу определившись, стоит ли доверить им свою внешность, однако косметологу приходится сразу доверить свое лицо, а это момент слишком ответственный, так как у каждого клиента свои потребности и желания.
  • Помочь разобраться в ситуации могут отзывы постоянных клиентов салона, да и внешний вид самого косметолога подскажет, стоит ли переступать порог его кабинета.
  • У солидной фирмы или специалиста обязательно должен быть свой сайт, зайдя на него, можно много узнать о самой организации, условиях работы.
  • Там обязательно должны быть указаны все услуги, процедуры, которые выполняет специалист.
  • А главное – вам представится возможность познакомиться с мнениями клиентов о сотруднике, его отношении к работе и качестве выполнения всех манипуляций.
  • Уважающая себя специалист должна оглашать и цены, а также рассказывать, какую линию косметики они используют в работе, что за оборудование будет использовать при работе.
  • Выбор клиник велик, так что лучше не торопиться, а внимательно изучить информацию нескольких заведений по предоставлению косметологических услуг.

Что делает косметолог эстетист

  • Человек, пришедший на процедуру, должен быть уверен, что оказался в надежных руках.
  • Поэтому если на стенах окажутся сертификаты и дипломы, подтверждающие высокий уровень специалиста, это вызовет только положительные эмоции.
  • Но и сам специалист должен производить только отличное впечатление.
  • Невольно при знакомстве многие начинают присматриваться к коже лица косметолога.
  • Если она соответствует всем стандартам чистоты и здоровья, то нет сомнений – такому человеку можно довериться, даже реклама не потребуется.
  • Но необходимо обратить внимание и на руки того, кому через несколько минут придется доверить собственную кожу. Они должны быть ухоженными и гладкими.
  • Если ногти длинные или накладные – это не очень хороший знак, так как во время различных манипуляций специалисту будет очень сложно почувствовать, как кожа клиента реагирует на прикосновения.
  • Поэтому истинный профессионал имеет ухоженные, но короткие ногти.

Запишись онлайн

    Ваше имя:

    Телефон:

    Создание и продвижение сайтов под ключ https://ozseo.ru
    Вся представляемая информация на сайте носит лишь информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации
    Мы используем файлы Cookie