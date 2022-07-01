Я подберу подходящую программу по выгодной стоимости процедур индивидуально вам , которая учтет в себе ваши пожелания и особенности организма.
Я подберу подходящую программу по выгодной стоимости процедур индивидуально вам , которая учтет в себе ваши пожелания и особенности организма.
Если назрела необходимость привести в порядок кожу лица вы можете узнать как будет происходить чистка лица у косметолога.
Но если все устраивает, выбор сделан, остается только узнать, есть ли сертификат на продукцию, и на каком оборудовании работает ваш косметолог.
Это важно, потому что в работе косметологической клиники должна быть сертифицированная техника и профессиональная продукция косметических брендов, высшего качества.
Чтобы убедиться в правильности своего выбора, придется довериться человеку и пройти испытание в виде процедуры например чистка лица
Преимущества работы со мной
Материалы
Каждый расходник одноразовый и в отдельной упаковке: влажная салфетка для интимной зоны, простынь, халат, носочки и трусики.
Все стерильно
Всегда перед началом сеанса обрабатываем очки и рукоятку антисептиком. Для работы с интимными местами обворачиваем рукоятку в одноразовую пленку.
Уютно как дома
Мои клиенты — это не гости, а друзья. Можно отдохнуть, зайти в интернет или зарядить телефон. Выпить чая или колумбийский кофе с печеньками.
Бесплатная парковка
Всем кто приезжает на пакет услуг мы оплачиваем парковку сами.
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